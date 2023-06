As sanções afetam a empresa Midas Resources, proprietária de minas na República Centro-Africana, e a empresa Diamville, especializada em transações de ouro, ambas controladas pelo líder dos paramilitares, Yevgeny Prigozhin, segundo o Departamento do Tesouro americano.

As medidas também têm como alvo outra empresa, a Industrial Resources General Trading, com sede em Dubai, acusada de administrar transações em nome da Diamville.

“O Grupo Wagner financia parcialmente as suas operações explorando recursos naturais em países como República Centro-Africana e Mali”, expressou o responsável do Tesouro, Brian Nelson. "Os EUA continuam a olhar nas fontes de receita do grupo Wagner, para dificultar a sua expansão e violência na África, Ucrânia e em qualquer outro lugar".

O porta-voz do Departamento de Estado americano, Matthew Miller, anunciou hoje que Washington iria impor novas sanções ao Wagner, mas assinalou que as mesmas não têm relação com a tentativa de rebelião do último fim de semana, nem com a guerra na Ucrânia.