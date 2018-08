Um incêndio de grandes proporções no norte da Califórnia já destruiu mais de mil habitações na cidade de Redding e nos seus arredores, informaram as autoridades na quarta-feira.

Estas informações foram prestadas quando algumas pessoas que tinham sido retiradas de suas casas foram autorizadas a regressar, mas também quando se assiste ao eclodir de novos incêndios no que parece ser um verão infinito de chamas no designado Golden State (Estado Dourado).

“Quaisquer que sejam os recursos necessários, nós vamos disponibilizá-los”, assegurou o governador do Estado, Jerry Brown, durante uma conferência de imprensa.

Na ocasião, Brown admitiu: “Estamos surpreendidos. Todos os anos as autoridades dos incêndios aprendem novas lições. Estamos em território inexplorado”.

Passado apenas um mês do seu orçamento anual estar em vigor, o Estado já gastou mais de um quarto das verbas destinadas ao combate aos incêndios, pelo menos 125 milhões de dólares, na estimativa do porta-voz do Departamento de Florestas e Proteção do Fogo, Mike Mohler.

Este incêndio já é o sexto mais destrutivo na história da Califórnia.

Além daquelas habitações, o incêndio de Redding também já destruiu 440 celeiros e armazéns.

Iniciado a 23 de julho, este fogo já provocou seis mortes, forçou 38 mil pessoas a saírem de casa e queimou uma área de 470 quilómetros quadrados.

Está controlado em apenas 35%.