O início da construção foi anunciado a 25 de abril. As autoridades americanas afirmam que este cais entrará em operação no início deste mês.

"A partir de hoje, estamos com mais de 50% da instalação da doca concluída", disse a porta-voz adjunta do Pentágono, Sabrina Singh, aos repórteres.

Diante perante o bloqueio israelita às entregas de ajuda por terra para a Faixa de Gaza, que passa por uma grave crise humanitária, o presidente americano Joe Biden anunciou no início de março a construção de um porto artificial. Esta semana, o Pentágono disse que a obra custaria pelo menos 320 milhões de dólares.

Uma autoridade dos Estados Unidos disse na semana passada que toda a população do território, de 2,2 milhões de pessoas, enfrenta algum grau de insegurança alimentar.

A guerra estourou em 7 de outubro, quando comandos do Hamas mataram 1.170 pessoas, a maioria civis, e sequestraram cerca de 250 no sul de Israel, de acordo com uma contagem da AFP baseada em estatísticas israelitas.

As autoridades israelitas estimam que 129 pessoas permanecem em cativeiro em Gaza, das quais 34 terão morrido.

Israel lançou uma ofensiva de retaliação contra o Hamas, que já deixou 34.568 mortos, a maioria civis, de acordo com o Ministério da Saúde do território governado pelo Hamas.