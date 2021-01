“Acreditamos em ambos”, afirmou Joe Biden, que toma posse na quarta-feira como o 46.º Presidente dos Estados Unidos da América.

Biden elevou a posição de consultor científico ao nível executivo e chamou Eric Lander, pioneiro no mapeamento do genoma humano, para diretor do Escritório de Política de Ciência e Tecnologia, considerando que o responsável é “uma das pessoas mais brilhantes” que conhece.

A vice-presidente eleita, Kamala Harris, recordou a sua falecida mãe, Shyamala Gopalan Harris, uma investigadora do cancro, que a ensinou a pensar criticamente.

“A ciência por trás das mudanças climáticas não é uma farsa. A ciência por trás do vírus não é partidária”, disse Harris.

“As mesmas leis aplicam-se, a mesma evidência é válida independentemente de a aceitarmos ou não”, acrescentou.

Os Estados Unidos continuam a ser o país mais afetado pela covid-19 a nível global, tanto em número de mortos como de casos, com um total de 392.139 mortes entre 23.532.037 casos recenseados, segundo o último balanço da universidade norte-americana Johns Hopkins.