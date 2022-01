Biden visitou na sexta-feira a comunidade de Louisville, acompanhado pela primeira dama Jill Biden, e encontrou-se com algumas das mais de 35.000 pessoas forçadas a abandonar as suas casas pelo fogo.

Os incêndios causaram devastação nas comunidades entre Denver e Boulder e causaram um prejuízo estimado em 513 milhões de dólares. Além de uma fatalidade, pelo menos uma outra pessoa está desaparecida.

Em Louisville, Biden disse que os incêndios têm sido “tão devastadores” como muitas das crises ambientais do país, no valor de 99 mil milhões de dólares, em 2021.

“Não podemos negar a realidade de que estes incêndios estão a ser sobrealimentados pelas alterações climáticas”, disse Biden.

No ano passado, Biden viajou várias vezes pelo país para visitar locais afetados por eventos climáticos extremos, tais como as tempestades de gelo no Texas, os incêndios florestais na Califórnia ou as inundações em Nova Iorque e Nova Jersey.

“A situação para o nosso país é de código vermelho”, acrescentou Biden. A comitiva presidencial foi saudada em Louisville por um pequeno grupo de ativistas ambientais que se manifestaram com um sinal que dizia “Código Vermelho”.

O Presidente dos EUA, que reconheceu que para ele os incêndios são as catástrofes naturais mais chocantes, acrescentou que no ano passado os incêndios nos Estados Unidos consumiram uma área equivalente a todo o estado de Nova Jersey.