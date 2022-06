O ex-CEO de um fundo de investimento encerrou a sua campanha esta sexta-feira à noite e acrescentou que ligou ao popular apresentador televisivo conhecido por ‘Dr. Oz’ e apoiado pelo ex-presidente Donald Trump, a conceder a primária.

“É nesta altura claro para mim, com a recontagem praticamente completa, que temos um candidato [republicano ao Senado]”, realçou disse McCormick, em declarações na sede de campanha num hotel de Pittsburgh.

David McCormick acrescentou que o momento é agora de “união”.

Antes da recontagem, Oz liderava McCormick por 972 votos em 1.340.000 de votos contados nas primárias de 17 de maio.

‘Dr. Oz’ irá agora defrontar o democrata John Fetterman, naquela que se espera uma das principais disputas do Senado a nível nacional.

O resultado neste Estado pode ajudar a determinar o controlo da câmara alta do Congresso norte-americano, que está muito dividido.

Os democratas vêm John Fetterman como a sua melhor oportunidade para conquistar o lugar e substituir o senador republicano Pat Toomey, que se retira ao final dos dois mandatos.

Fetterman, vice-governador do estado, reconheceu na sexta-feira, em comunicado, que quase morreu depois de ter sofrido um acidente vascular cerebral dias antes da sua primária, acrescentando que ignorou os sinais de alerta durante anos e os conselhos médicos para tomar anticoagulantes.

Oz, de 61 anos, sustentou a sua campanha no apoio de Trump, como prova da sua boa fé conservadora, enquanto Trump atacou os rivais de Oz e sustentou que o popular apresentador televisivo tem a melhor hipótese de vencer em novembro no importante Estado.

Os rivais apontaram a sua dupla nacionalidade, norte-americana e turca, como um entrave. Caso seja eleito, será o primeiro senador muçulmano do país.

Nascido nos Estados Unidos, Oz serviu nas Forças Armadas da Turquia e votou nas eleições de 2018. Oz já referiu que renunciará à cidadania turca se vencer as eleições de novembro, tendo acusado McCormick de fazer ataques "intolerantes".

Formado em Harvard e autor de ‘best-sellers’ do New York Times, Oz morou nas últimas duas décadas numa mansão em Cliffside Park, Nova Jersey, acima do rio Hudson, com vista para Manhattan, o que gerou também acusações dos rivais de ser um “turista” na Pensilvânia.

O famoso cirurgião cardíaco enfatizou as suas ligações com o Estado, lembrando que cresceu na fronteira do Estado em Delaware, que estudou medicina na Filadélfia e que se casou com uma nativa da Pensilvânia.