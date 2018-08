O senador republicano norte-americano John McCain morreu este sábado, 25 de agosto, vítima de um cancro no cérebro, um dia depois de a sua família ter anunciado que o senador tinha decidido parar com o tratamento contra a doença.

John McCain faleceu este sábado, aos 81 anos, rodeado pela família, anunciou o seu gabinete através de um comunicado.

Em julho de 2017 foi diagnosticado ao senador do Arizona um tumor no cérebro. John McCain, que deixou Washington em dezembro, estava em tratamento, mas decidiu cessar o mesmo esta sexta-feira.

Com 81 anos, McCain serviu como senador do Estado do Arizona, cargo para o qual foi eleito pela primeira vez em 1986.

Em 2008, McCain foi o candidato escolhido pelo Partido Republicano para disputar as eleições presidenciais de 2008, tendo perdido para Barack Obama.

John McCain é filho e neto de almirantes da Marinha norte-americana, e combateu na Guerra do Vietname. O piloto foi capturado e mantido como prisioneiro de guerra por mais de cinco anos, período durante o qual foi torturado.

Numa nota publicada em maio, e recordada pela CNN, McCain fazia o balanço de uma vida plena de desafios e de memórias felizes.

"Foi uma ótima viagem. Conheci grandes paixões, vi maravilhas, combati uma guerra, e ajudei a fazer a paz. Vivi muito bem e também fui privado de todos os confortos. Estive tão só quanto uma pessoa pode estar, e desfrutei da companhia de heróis. Sofri do mais profundo desespero e experienciei a maior das exultações. Construí um pequeno espaço para mim na história da America e na história dos meus tempos", escreveu.