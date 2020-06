A líder da Câmara dos Representantes disse que o “Juneteenth” é “uma bela e orgulhosa celebração da liberdade para os afro-americanos” e observou que este ano ocorre “durante um momento de extraordinária angústia nacional, enquanto se lamentam as centenas de negros americanos mortos por injustiça racial e brutalidade policial, incluindo George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery e muitos outros”.

Pelosi referia-se aos nomes de recentes vítimas de violência policial, que têm sido lembrados em manifestações globais contra o racismo, depois da morte de George Floyd, o afro-americano que morreu asfixiado sob escolta policial, em Minneapolis, no passado dia 25.

James Orr, que foi líder da Câmara de Representantes, de 1857 a 1859, jurou no plenário do Congresso “preservar e perpetuar” a escravidão, a fim de “desfrutar da nossa propriedade em paz, sossego e segurança”, lembrou Pelosi na carta hoje enviada ao secretário do Congresso.

No início deste mês, Pelosi pediu a remoção do Capitólio de estátuas de dirigentes da Confederação e a renomeação de bases militares dos EUA que homenageiam oficiais do Exército Confederado.