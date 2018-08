“Não pretendemos militarizar o espaço, mas sim defender os nossos interesses nele”, afirmou o chefe do Pentágono (sede do Departamento de Defesa norte-americano), James Mattis, numa intervenção na Escola Superior de Guerra na cidade brasileira do Rio de Janeiro.

Mattis, que se encontra no Brasil no âmbito de um périplo por vários países da América do Sul, mencionou durante a intervenção alguns casos que, na sua opinião, justificam a criação da Força Espacial até 2020.

Os atuais esforços de Moscovo em desenvolver armas capazes de desativar dispositivos na estratosfera e a destruição por parte da China de um antigo satélite meteorológico chinês com um míssil lançado da Terra em 2007 foram os exemplos referenciados por Mattis.

Como tal, o secretário da Defesa norte-americano afirmou que não preparar as forças armadas dos Estados Unidos para “este novo cenário” seria “imprudente”.