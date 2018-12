"Estamos seriamente preocupados que as irregularidades reportadas a seguir ao processo de contagem em Marromeu" possam "ensombrar a corrida eleitoral no seu todo", ou seja, todas as eleições autárquicas, de 10 de outubro, anunciou a embaixada em comunicado.

"Recomendamos a aplicação integral dos mecanismos legais existentes para resolver a situação", por forma a assegurar que haja "confiança no sistema eleitoral do país".

"Contamos que estas instituições cumpram com as suas responsabilidades", remata a representação norte-americana, que sugerem a revisão de "regras e procedimentos eleitorais".

Os EUA recomendam que sejam revistos pontos relativos à elegibilidade de candidatos, contagem de votos e resolução de disputas, "com a perspetiva de implementar reformas que aumentem a transparência e legitimação em torno destes processos chave".