Deon Kay, 18 anos, foi atingido a tiro no peito quando fugia da polícia num bairro da zona sudeste de Washington D.C. onde vivia.

As imagens da câmara instalada na farda de um polícia mostram-no a perseguir um primeiro suspeito, quando Deon Kay parece surgir de trás de um veículo com uma arma na mão e o agente dispara um tiro que atinge o jovem no peito.

As imagens são de má qualidade, mas o jovem não parece apontar a arma aos polícias.

O comando policial identificou o agente como Alexander Alvarez, que entrou para as forças policiais em 2018, e disse que ele está em licença administrativa desde o incidente.