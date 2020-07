Os dados de segunda-feira elevam o número total de mortes para mais de 147.500 e o de contágios para mais de 4,28 milhões desde o início da epidemia no país, de acordo com o balanço realizado às 20:30 de segunda-feira (01:30 de hoje em Lisboa) pela agência de notícias France-Presse (AFP), com base na informação daquela universidade norte-americana.

Depois de uma descida no final da primavera, os Estados Unidos registaram nas últimas semanas uma subida do número de óbitos e de casos confirmados de covid-19, nomeadamente no sul e no oeste do país.

Já no México, os 342 mortos e 4.973 novos casos nas últimas 24 horas elevaram o total de óbitos para 44.022 e de infetados para 395.489 desde o início da pandemia.

O Ministério da Saúde mexicano indicou que 256.777 pacientes recuperaram da infeção e que 85.986 são casos considerados suspeitos e aguardam o resultado de exames laboratoriais.

Os estados com maior número de casos confirmados acumulados são Cidade do México, México, Tabasco, Veracruz e Puebla, que representam cerca de 45% das infeções no país.

Atualmente, o México é o sexto país do mundo em infeções, atrás dos Estados Unidos, Brasil, Índia, Rússia e África do Sul, e o quarto em mortes por milhão de habitantes, depois dos Estados Unidos, Brasil e Reino Unido.