O tiroteio ocorrido hoje num torneio de videojogos em Jacksonville, na Florida, fez “múltiplas vítimas mortais” e um suspeito foi encontrado morto no local, anunciou o departamento do xerife da cidade no Twitter.

Um tiroteio em massa registou-se este domingo durante uma prova de qualificação para um torneio de Madden 19, num salão de jogos dentro de um centro comercial a céu aberto, o Jacksonville Landing, nas margens do rio Saint John, no centro da cidade de Jacksonville. O departamento do xerife de Jacksonville escreveu no Twitter estar em curso um “tiroteio em massa” e aconselho o público a “manter-se afastado da zona”, porque “a zona não é segura neste momento”. De acordo com a imprensa local, o atirador terá atingido 11 pessoas provocando a morte de, pelo menos, quatro pessoas, deixando outras sete feridas. Numa publicação minutos depois o departamento reconhece que há várias vítimas mortais no local sem, no entanto, fornecer mais detalhes. Mais tarde numa terceira mensagem é dito que há “um suspeito morto no local, desconhece-se de momento se há um segundo suspeito. Estão a ser feitas buscas”. Durante o torneio, uma transmissão de stream captou o som dos tiros: