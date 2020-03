“O Departamento [de Defesa] está empenhado em usar todas as suas capacidades para lidar com o surto do coronavírus e a ação do Presidente garante que podemos trazer membros elegíveis da reserva e da Guarda Nacional para lutar [contra a covid-19] onde for mais necessário”, afirmou Jonathan Hoffman, porta-voz do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América.

Assinada esta sexta-feira, a ordem executiva do Presidente norte-americano vai possibilitar ao secretário da Defesa, Mark Esper, “ordenar unidades e membros individuais da Guarda Nacional e Reserva”, bem como a mobilização de membros da Reserva Individual Pronta – um grupo composto por reservistas e soldados fora de serviço que raramente são chamados -, no sentido de aumentar a capacidade de resposta contra o coronavírus SARS-CoV-2.