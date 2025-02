“Acabei de atualizar Volodymyr Zelensky sobre boas impressões que troquei com Keith Kellogg [responsável do Departamento de Estado dos EUA para a Rússia e Ucrânia] na Organização do Tratado do Atlântico Norte [NATO] sobre as negociações de paz”, escreveu Mark Rutte nas redes sociais.

O secretário-geral da NATO acrescentou que também conversou com o Presidente ucraniano sobre as reuniões em Paris entre os líderes dos países da União Europeia sobre “como é que podem contribuir para uma paz duradoura, e como é que podem fazer com que a Ucrânia seja forte”.

A conversa entre o secretário-geral da NATO e o Presidente ucraniano ocorreu na mesma altura em que o homólogo dos EUA, Donald Trump, criticou Volodymyr Zelensky, culpabilizando-o pela invasão russa e considerando-o “um ditador”.

A Casa Branca e o Kremlin iniciaram negociações para tentar encontrar uma solução para o conflito que começou em 24 de fevereiro de 2022.

No entanto, a Ucrânia e a União Europeia têm criticado os EUA pelas reuniões sem o envolvimento do país invadido e ao arrepio das posições manifestadas pelos 27 países do bloco comunitário europeu.