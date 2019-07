A fonte do PS/Açores não precisou por agora mais dados sobre a situação clínica de André Bradford.

No entanto, o jornal Expresso, citando fontes partidárias, avança que o eurodeputado socialista está internado no Hospital de Ponta Delgada em coma induzido, devido a um acidente vascular-cerebral (AVC) sofrido na madrugada desta segunda-feira.

Ainda de acordo com o Expresso, Bradford esteve no domingo à noite no Telejornal da RTP Açores a fazer a antecipação do seu mandato. Recorde-se que o socialista açoriano seguiu em quinto lugar na lista do PS às europeias.

Numa nota enviada à imprensa, a representação do PS no hemiciclo europeu diz ter sido informada esta manhã de que “o deputado André Bradford foi internado no Hospital de Ponta Delgada na sequência de um episódio de saúde ocorrido durante a madrugada".