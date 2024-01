A chave vencedora do sorteio 009/2024 do Euromilhões sorteada hoje é composta pelos números 5 - 10 - 19 - 27 - 30 e pelas estrelas 5 e 6.

Há dois primeiros prémios no estrangeiro, no valor de 72.274.808,003. Em Portugal, um apostador conseguiu um segundo prémio, no valor de 82.195,88€.

(Notícia atualizada às 21h01)

Esta notícia não dispensa a consulta dos números através do portal dos Jogos Santa Casa.