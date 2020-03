Os quatro tratamentos em larga escala serão com os antivirais remdesivir e lopinavir (em combinação com ritonavir), sendo que este último tratamento pode ser associado ou não ao interferon beta, e com hipoxicloroquina.

A informação foi avançada através de comunicado pelo Instituto Francês de Investigação Médica (Inserm), o órgão que supervisiona a reabilitação médica em França.

O Inserm a especificou que "está a planear incluir 3.200 pacientes europeus hospitalizados com a infecção por Covid-19 num serviço médico ou diretamente em terapia intensiva ou com respiração assistida".

Os antivirais serão aplicados em pacientes de França, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Reino Unido, Alemanha e Espanha, segundo a mesma fonte.