No jantar da campanha europeia que decorreu no Entroncamento, distrito de Santarém - e que não contou com a presença da cabeça de lista do BE, Marisa Matias, que está esta noite num debate televisivo - coube a Catarina Martins o último discurso da noite, que fechou com dois apelos ao voto.

"Queria fazer um apelo ao voto àquelas pessoas que se sentem desiludidas da politica, aquelas e aquelas que confiaram que a direita tinha razão, que o único rumo do país era empobrecer. Aquelas pessoas que votaram em PSD e CDS e se sentiram traídas porque lhes cortaram as pensões, porque as insultaram, porque lhes cortaram salário, porque lhes cortaram futuro e que deixaram de votar", começou por pedir.

Para a líder bloquista, aqueles que "estão desiludidos com a direita" têm "todas a razões para estar", sendo este o tempo de "um outro projeto".

"É tempo de darem a vossa confiança e o vosso voto a quem acabou com os cortes que a direita fez e provou que era possível ter um país melhor. Quem foi enganado pela direita está bem a tempo de mudar e usar o poder do seu voto para transformar o país", apelou.