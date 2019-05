As projeções avançadas pela SIC, realizadas pela ICS/ISCTE/GFK/Metris, confirmam a vitória do PS e o PAN e CDS-PP podem ter, ambos, entre 4,7% e 7,3% dos votos, elegendo entre um a dois eurodeputados.

A sondagem da Aximage, divulgada pela CMTV, prevê, para o CDS-PP, entre 6,6% e 7,6%, com um ou dois mandatos.

A líder do CDS, Assunção Cristas, definiu como objetivo duplicar a representação do partido no Parlamento Europeu e Nuno Melo chegou a colocar uma segunda meta - ficar à frente do BE e do PCP.

Nas eleições europeias de 2014, o CDS concorreu em coligação com o PSD e elegeu um eurodeputado, Nuno Melo.