Segundo a mesma fonte, a reunião deste órgão do partido está marcada para segunda-feira, às 21h00, na sede nacional do PS, em Lisboa.

A Comissão Política convocada pelo secretário-geral socialista, Pedro Nuno Santos, vai aprovar a lista de candidatos às eleições europeias de 9 de junho e ainda analisar a situação política.

Também na segunda-feira, o PSD vai aprovar em Conselho Nacional a sua lista de candidatos às europeias.

O líder do PS tinha remetido para os próximos dias novidades sobre o cabeça de lista e restantes candidatos do partido às europeias.

Na quinta-feira, à entrada para um jantar de homenagem a António Costa que ex-ministros fizeram a António Costa, Pedro Nuno Santos escusou-se a avançar nomes e disse apenas que faltava pouco tempo porque estava “por dias” conhecer a essa decisão.

Hoje, depois de um encontro de Pedro Nuno Santos com a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, os socialistas, através das redes sociais, consideraram que a comemoração dos 51 anos do partido que hoje se assinalam são uma boa uma data para "celebrar a visão europeísta do PS".

"Tivemos uma reunião produtiva sobre os desafios que a Europa enfrenta hoje e o importante momento de participação de todos os cidadãos que acontecerá dentro de poucas semanas, com as próximas eleições europeias. É fundamental que todos expressemos a nossa voz nos momentos mais importantes da democracia", referiu na mesma publicação.

No início de abril, numa entrevista à TVI/CNN, o líder do PS assegurou que o partido estava a trabalhar para ganhar estas eleições ao Parlamento Europeu.

Nas últimas europeias, em 2019, o PS ganhou com cerca de 33% dos votos e elegeu nove eurodeputados, tendo apresentado como cabeça de lista o ex-ministro Pedro Marques.