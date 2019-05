Por outro lado, e também segundo os dados fornecidos pelo Ministério espanhol do Interior (Administração Interna), a taxa de participação nas eleições municipais foi, até à mesma hora, de 50,06%, a mesma da última consulta, realizada em 2015.

A afluência às legislativas realizadas há um mês atrás, em 28 de abril último, foi 10 pontos percentuais mais elevada, 60,76%, do que a taxa à mesma hora de hoje.

O secretário de Estado da Comunicação do Governo espanhol, Miguel Ángel Oliver, voltou a referir, quando apresentou os últimos dados, que o aumento da participação nas europeias estava a ser influenciado pela sua realização ao mesmo tempo das municipais, o que não aconteceu há cinco anos.

Mais de 37 milhões de eleitores são chamados a eleger os 54 deputados espanhóis ao Parlamento Europeu, numa votação em que cerca de 400 milhões de cidadãos dos 28 países da União Europeia vão eleger um total de 751 eurodeputados.

As eleições europeias de hoje realizam-se a par das municipais em todo território espanhol, tendo ainda lugar consultas para os parlamentos regionais em 12 das 17 comunidades autónomas – ficam de fora Galiza, País Basco, Catalunha, Andaluzia e comunidade Valenciana.

Na maior parte do território espanhol, os eleitores depositam assim boletins em três urnas (europeias, regionais e municipais), mas também há casos como no arquipélago das Canárias onde depositam votos em cinco urnas: uma para as europeias, uma para as municipais, duas para as regionais (circunscrição insular e outra autonómica) e uma para uma entidade autonómica exclusiva desta região, o ‘Cabilto’.