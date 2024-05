Os candidatos João Oliveira (CDU), Catarina Martins (Bloco de Esquerda), Francisco Paupério (Livre) e João Cotrim de Figueiredo (IL) partilham as suas visões para a Europa.

Moeda única

PCP

"Portugal está preparado para se libertar das políticas associadas ao Euro que têm prejudicado o país", defende João Oliveira. Para o candidato do PCP, o "objetivo é garantir melhores condições de vida ao povo", sendo que o Euro "não é o único obstáculo".

"Há um conjunto de medidas e decisões que podem e devem ser tomadas", aponta, dando como exemplo as taxas de juro e a questão da concorrência na Europa.

IL

Já João Cotrim de Figueiredo frisa que é preciso referir quais as medidas que o PCP defende neste campo do Euro e na União Europeia.

"Os bancos centrais só têm utilidade se forem independentes", aponta ainda o candidato da IL. "O grande mandato dos bancos centrais é manter a inflação controlada", o "pior imposto sobre os mais pobres". "Ninguém no seu perfeito juízo pode gostar de ver taxas de juro altas".

BE

Catarina Martins, pelo BE, começou a intervenção por citar António Costa: "O Euro foi uma prenda à Alemanha". Assim, diz que o contexto económico na altura do Euro e o de agora é "completamente diferente".

"Temos hoje uma dívida parcialmente comum", evidencia, enumerando questões como a covid-19 e outras soluções na área da saúde. "O mundo mudou. É preciso estudar alternativas", diz, notando de seguida que "foram sempre os eurocríticos que foram encontrando soluções".

Livre

Francisco Paupério, pelo Livre, diz que acompanha de alguma forma as propostas do BE.