Instado a explicar essa afirmação, João Ferreira argumentou com a “falta de clarificação” de algumas dessas propostas que os outros partidos têm para questões como a reforma da segurança social, o aumento do horário da reforma ou a desregulação do mercado de trabalho.

“Não havendo essa clarificação é legitimo supor que, como aconteceu no passado, algumas forças políticas, alguns deputados dessas forças políticas vão somar a uma corrente que prejudicou o país”, apontou.

Por seu turno, Jerónimo de Sousa apelou a um reforço de votos da CDU, pedindo aos seus militantes que se mobilizem para convencer os familiares e amigos a votar no partido.

“Vocês têm uma tarefa incompleta. No trabalho, no café, seja onde for, devem dizer que vale a pena votar na CDU. Dizer aos trabalhadores que precisam desta força. É imperativo dar mais força à CDU”, atestou.

As eleições para o Parlamento Europeu realizam-se no domingo.