Na primeira ação do período de campanha oficial, uma visita a uma escola no centro de Lisboa, Marisa Matias prometeu ficar longe dos ataques pessoais ou da troca de piadas, avisando que este caminho iria aumentar a abstenção, o grande "alvo a abater".

O objetivo da eurodeputada do BE recandidata era claro: falar de questões europeias, focar o debate nas eleições de domingo, nas quais as alterações climáticas e o emprego assumem o centro da política para os bloquistas e lembrar que "as políticas europeias têm impactos em todas as dimensões da vida das pessoas em Portugal".

Em declarações à agência Lusa, em jeito de balanço, e questionada sobre esta decisão, a eurodeputada recandidata assume: "eu sei que isto pode parecer um bocadinho ingénuo, mas eu ainda acredito que um dia vamos ser capazes de fazer política a discutir política".

"Obviamente que há alturas em que temos que debater política e há confrontação, mas isso pode ser feito sem ataques pessoais. Se isso retira [a campanha] dos holofotes, já não é uma decisão minha", explica.

Na primeira semana, Marisa Matias quis visitar o Portugal mais esquecido - desde as minas na Panasqueira, no Fundão, à pequena aldeia de Alferce, em Monchique, que ardeu o ano passado ou uma viagem de comboio em Beja -, em ações com menos cor e menos bandeiras.