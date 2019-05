Falando no encerramento do comício do PS em Aveiro, Ana Catarina Mendes pegou, sobretudo, na intervenção feita em Cascais, na segunda-feira, pelo ex-primeiro-ministro e ex-presidente do PSD Pedro Passos Coelho, que caracterizou o atual Governo socialista como sendo "ilusionista".

Ana Catarina Mendes começou por usar a ironia, dizendo que "foi bom e pedagógico ver o regresso de Pedro Passos Coelho à campanha das eleições europeias e à cena política".

"Acusou-nos de ilusionismo, mas será que já nos esquecemos, ou melhor, será que todos ainda nos lembramos, daquele que prometeu que não cortava subsídios de Natal e de férias e depois cortou? Todos nos lembramos daquele que convidou os nossos jovens a emigrar, todos nos lembramos de quem jurou defender os serviços públicos, mas que depois depauperou o Serviço Nacional de Saúde e a escola pública", acusou a "número dois" da direção do PS.

Mas, Ana Catarina Mendes foi ainda mais longe no ataque ao anterior Governo de Passos Coelho, dizendo que os portugueses sabem "quem queria privatizar a Segurança Social e quem queria ir além da ‘troika’, orgulhosamente".

"Com isso, foram roubados direitos, a esperança e a confiança aos portugueses. Por isso, hoje, estamos perante o PSD de sempre, com o ideais de sempre: Cortar, empobrecer, privatizar e sem qualquer ambição de projeto social para Portugal ou para a União Europeia", criticou ainda.