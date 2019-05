O PCTP/MRPP obteve, nas eleições de domingo para o Parlamento Europeu, 0,82%, ou seja, 27.212 votos, metade dos alcançados nas eleições europeias de 2014.

Em comunicado, o partido justifica os resultados, por um lado, com “as condições internas adversas”, na sequência da morte do seu fundador e dirigente político, Arnaldo Matos.

“Os resultados eleitorais refletiram ainda o facto de ter sido o único partido que ousou defender a saída de Portugal da União Europeia e do Euro, tendo, por isso, de enfrentar o cerco e isolamento por parte de todos os restantes partidos e da comunicação social, esta empenhada em descaradamente promover partidos como o Aliança, o Livre e o PDR e silenciar os comunistas do PCTP/MRPP”, aponta ainda.

O primeiro ponto do comunicado é para o aumento da “já elevadíssima abstenção”, considerando o PCTP/MRPP que este fator “é da exclusiva e inteira responsabilidade dos partidos do poder, do Governo, do primeiro-ministro e do Presidente da República e uma humilhante derrota particularmente para António Costa e o seu comparsa Marcelo Rebelo de Sousa”.

“A abstenção deve-se ainda a fatores internos, que se prendem com uma campanha eleitoral que foi conduzida pelo conjunto das [outras] 16 forças políticas que, com variações meramente formais, agiram como um bloco único – no que foram tutelados por Marcelo Rebelo de Sousa – para salvar o ‘projeto europeu’, dito de ‘coesão e justiça social’, ou de ‘convergência’, apesar de todos saberem que tal projeto se encontra à beira da falência”, critica.