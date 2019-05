“Temos feito uma campanha bastante presente nas ruas, nas redes sociais, a fazer várias campanhas para alertar para os problemas que nós achamos relevantes na Europa”, explicou Francisco Guerreiro, à margem da greve climática estudantil, em Lisboa, que juntou estudantes em mais de cem países.

Na opinião do primeiro candidato do PAN nas eleições para o Parlamento Europeu (PE), esta é a postura mais correta em período eleitoral.

“É assim que achamos que se deve fazer política. Mostrando soluções e não apenas apontando o dedo e entrando em guerrilhas, querelas políticas”, sublinhou, acrescentando que o partido tem recebido “um grande apoio a esta nova forma de estar na política”.

O último dia de campanha “vai ser tranquilo”, como “têm sido os outros”, mas o cabeça de lista mostrou-se confiante em relação ao resultado das eleições de domingo: “Desde o início que temos uma forte convicção de que conseguiremos entrar no PE, que iremos sentar o planeta no Parlamento Europeu.”

Francisco Guerreiro explicou também que o partido não se guia pelas sondagens – uma sondagem da Universidade Católica realizada para a RTP e para o jornal Público coloca o PAN e o Aliança ambos com 3% dos votos –, mas sim pelo que é “feito nas ruas”.

Sobre a manifestação climática – que também contou com a presença do Livre e do Movimento Alternativa Socialista (MAS) – Francisco Guerreiro advogou que os jovens “querem respostas muito concretas para problemas do século XXI” e que “essas não têm sido apresentadas pelas soluções políticas que existem”.

As eleições para o Parlamento Europeu vão decorrer no domingo. Portugal elege 21 eurodeputados em 751.