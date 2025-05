“Essa desvantagem não existe. Todos os anos o PS é largamente subestimado nas sondagens, que depois não se verifica. Já as derrotámos várias vezes e vamos derrotá-las outra vez e nós sentimos isso como? Nós sentimos isso na rua, no contacto com as pessoas”, respondeu Pedro Nuno Santos aos jornalistas durante uma visita ao Mercado do Livramento, em Setúbal, quando questionado sobre as sondagens que têm dado o PS atrás da AD.

Sobre o perfil do eleitorado que o PS vai procurar nesta reta final de campanha, o líder socialista defendeu que o seu partido é “de todos os portugueses”, das famílias, dos trabalhadores, dos reformados, dos jovens, das mulheres, e por isso considerou que deve “falar para todos”.

“Mesmo muita gente votou na AD e que hoje está envergonhada. Porque obviamente que um cidadão português não gosta de ter um primeiro-ministro que mistura política com negócios”, apelou, pretendendo “que esse eleitorado sinta que pode confiar no PS”.

Pedro Nuno Santos dirigiu-se ainda “ao eleitorado que tem confiado no partido populista de extrema-direita em Portugal, o Chega”.

“E porquê? Porque há pessoas que estão zangadas, sentem que as suas vidas estão a marcar passo, não atam nem desatam e estão zangadas. Só que o Chega não tem a solução para os seus problemas”.

O líder do PS não esqueceu “o eleitorado mais à esquerda do PS” e apelou: “pode olhar para o PS como uma força progressista, de avanço, de defesa do Estado social”.