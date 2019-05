As projeções das televisões de resultados das europeias de hoje foram recebidas em silêncio na sala de imprensa do CDS-PP, onde decorre a noite eleitoral do partido, na sede nacional, em Lisboa.

Às 20:00, quando RTP e SIC anunciaram as suas projeções, estavam menos de uma dezena de militantes e apoiantes na sala onde habitualmente se realizam as conferências de imprensa. Até às 20:45, não estava previsto qualquer comentário da parte da direção do CDS. Cerca das 20:20, a dezena de apoiantes presentes deixaram a sala, onde estão agora apenas jornalistas. Nenhum dirigente nacional do partido desceu do segundo andar da sede, onde está reunida a comissão diretiva, órgão mais restrito da direção, para falar aos jornalistas. As duas sondagens à boca das urnas dão um a dois eurodeputados ao CDS, que voltou a candidatar Nuno Melo como cabeça de lista, uma das quais, a da SIC, põe o CDS e o PAN com a mesma percentagem nas projeções. Continuar a ler A comissão diretiva do CDS-PP está reunida, desde cerca das 17:30, na sede nacional dos centristas para acompanhar a noite eleitoras das europeias, disse à Lusa fonte partidária. A presidente, Assunção Cristas, e o cabeça de lista do CDS-PP às europeias chegaram à sede do largo do Caldas, em Lisboa, cerca das 17:00. Nas eleições europeias de 2014, o CDS concorreu em coligação com o PSD e elegeu um eurodeputado, Nuno Melo, e Assunção Cristas estabeleceu como objetivo mínimo duplicar o número de eurodeputados.