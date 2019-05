No último almoço-comício da campanha para as europeias, que reuniu cerca de 800 pessoas em Vila Verde (Braga), uma das maiores concelhias do PSD, Paulo Rangel defendeu que no domingo “há uma alternativa, uma escolha positiva” a fazer.

“Ainda ontem [quinta-feira] nós vimos que tentaram silenciar, e silenciaram, Francisco Assis, que foi a Matosinhos, mas ficou calado impávido e sereno, porque eles não o deixaram falar, apesar de ser o 'número um' da lista europeia anterior. Porque há uma mordaça no PS para toda a gente: só fala uma pessoa e essa pessoa é António Costa”, apontou.

O eurodeputado pediu nas eleições europeias também uma avaliação nacional da política do Governo, dizendo que será uma oportunidade para “desmentir e desautorizar António Costa”.

“Vamos também dizer ao António Costa que não aceitamos a política do PS, que não vamos no canto da sereia. Contas certas com políticas erradas não nos levam a lado nenhum”, afirmou, repetindo as críticas de que a governação está baseada em “impostos máximos e serviços públicos mínimos”.