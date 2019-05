Em 13 de maio, o debate será entre os cabeças de lista de partidos que não estão representados no Parlamento Europeu, terminando em 20 de maio - dia em que a RTP irá divulgar uma sondagem da Católica para a RTP/Público - com os candidatos que já têm assento parlamentar na Europa.

Maria Flor Pedroso sublinhou que a RTP, desde o final do ano passado, tem vindo a acompanhar as questões europeias através de dois programas - "De Lisboa a Helsínquia" e "Europa Minha" -, ambos com versão para televisão e rádio.

Além disso, a estação pública vai acompanhar diariamente a campanha dos partidos para as eleições europeias, nos seus espaços informativos.

Por sua vez, a SIC, que fez na quarta-feira um debate com os cinco cabeças de lista dos partidos com assento no Parlamento Europeu e António Marinho e Pinto (PDR - Partido Democrático Republicano), vai realizar outro na próxima terça-feira com alguns partidos pequenos e novos que se candidatam às europeias.

Já a TVI tem previsto um debate em 08 de maio - que tem uma parte no Jornal das 8 e outra na TVI24, com os cinco partidos com representação parlamentar e Marinho e Pinto (PDR).

Marinho e Pinto foi eleito nas últimas europeias pelo MPT.

As eleições europeias são em 26 de maio.