"Do ponto de vista político, o parlamento é o espaço para o fazer [decidir] porque tem legitimidade, mas este parlamento não tem mandato", defendeu Assunção Cristas no encerramento de um debate promovido pelo CDS-PP sobre a eutanásia, que decorreu na Junta de Freguesia de Alvalade, em Lisboa.

A líder centrista encara, contudo, um referendo com reservas, argumentando que "a simplificação é redutora, empobrece" e "induz uma resposta", e prometeu trabalhar para fazer ouvir os argumentos contra a eutanásia, mesmo que isso não dê votos.

"Nesta matéria, a parte dos votos é o que menos interessa", declarou, arrancando um aplauso da sala.

Assunção Cristas argumentou que a Assembleia da República não dispõe de mandato para legislar sobre a eutanásia porque "nenhum partido colocou preto no branco no programa eleitoral" esta matéria, com exceção do PAN (Pessoas-Animais-Natureza).