No comunicado publicado, assinado pelo vice-presidente da Federação Portuguesa Pela Vida (FPV), António Pinheiro Torres, foi referido que, "até às 11:00 do dia 7 de Março de 2020, foram contabilizadas 76 124 assinaturas", sendo que mais de 50 mil foram recebidas em papel e as restantes através de petição online.

A FPV, uma das entidades que está a reunir assinaturas a nível nacional, com o apoio da Igreja Católica, continua a recolher assinaturas, apesar de já ter sido atingido o número exigido. Ao Público, Isilda Pegado, presidente da Federação, explica o processo, que começou a 14 de fevereiro.

"É nossa intenção, face aos números que recolhemos, entregar a petição durante o processo legislativo e isso pode ou não suspender o próprio processo legislativo”, referiu. "Em menos de um mês ultrapassamos o número exigido. Há uma forte adesão ao referendo sobre a eutanásia e há muita gente a quem a iniciativa ainda não chegou", frisou.

Contudo, ainda não há uma data para a entrega da petição no Parlamento. Para esta segunda-feira, 9 de março, está marcada uma reunião da comissão executiva da Iniciativa Popular de Referendo para fazer um balanço do trabalho realizado, sendo possível que a comissão defina a data para tal.