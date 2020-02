José Manuel Pureza (BE) abriu o debate parlamentar sobre a despenalização da morte assistida, tendo defendido que o Parlamento tem legitimidade para decidir sobre esta matéria, criticando a “utilização cínica e instrumental do referendo” e dos “arautos do medo”. De referir que entre os defensores do referendo estão o CDS e alguns deputados do PSD. “Todos têm direito ao palpite, o que não têm é o direito de fazer com que o seu palpite para que se mantenha na lei a condenação a três anos de prisão ao médico que solidariamente ajudar alguém a antecipar a sua morte”. Para José Manuel Pureza a questão que se cola hoje é se vamos respeitar a decisão de cada um sobre o final da sua vida. O deputado bloquista deu ainda a entender que o BE votará favoravelmente os vários projetos sobre a eutanásia hoje a debate.