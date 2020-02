“O dever do Estado é garantir que a morte seja sempre assistida, mas não que seja antecipada”, concluiu.

António Filipe respondeu a uma pergunta de André Silva, do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) que o questionou por o PCP, ao votar pelo “não”, estar “em campos contrários” de outros partidos comunistas no mundo e de ter uma posição contrária a Lenine, o líder bolchevique russo, ou até do Nobel da Literatura José Saramago, militante comunista, já falecido, que era favorável à despenalização da eutanásia na Rússia, em 1922.

Com apenas 13 segundos para responder, António Filipe afirmou que, “para o nível da pergunta”, tinha tempo suficiente, disse que os comunistas portugueses pensam pela sua “própria cabeça” e aconselhou que não invocasse alguém que, já tendo morrido, não pode defender-se, numa referência a Saramago.