Depois de João Rendeiro ter afirmado que foi o seu ex-advogado a desenvolver o seu plano de fuga para parte incerta, em entrevista à CNN Portugal, o ex-advogado de João Rendeiro negou, esta terça-feira, a acusação do ex-presidente do Banco Privado Português (BPP).

O ex-advogado do banqueiro, afirmou que Rendeiro “mente com todas as palavras” e que “está desesperado contra tudo e contra todos”.

Carlos do Paulo afirmou ainda ter renunciado ao mandato quando Rendeiro não regressou a Portugal, acrescentando desconhecer a intenção do seu ex-cliente em fugir à justiça ou o seu paradeiro. O advogado referiu apenas ter conhecimento da questão da dupla nacionalidade, assegurando desconhecer de que país provém esse estatuto.

Afirmou ainda que nada do que Rendeiro diga pode ser levado a sério: “pode dizer que está no Bangladesh e, afinal, está nos Camarões”, e admite que manteve contacto com o cliente, por telefone, até há pouco tempo.

“João Rendeiro, neste momento, teria até quase aos 90 anos a Carregueira como destino e, portanto, agora está, imaginemos, num hotel de luxo e permite-se ofender a dignidade dos advogados", afirmou o advogado.

João Rendeiro alegou, em entrevista à CNN que teria sido Carlos do Paulo a apresentar-lhe o plano de fuga do país: “Ele voluntariou-se a apresentar uma solução” e indicou que foi o advogado que o convenceu “a mudar de ideias” quando chegou a Londres.