Cohen, de 52 anos, compareceu de surpresa para testemunhar no tribunal federal de Manhattan. De acordo com a Associated Press, o advogado disse ao juiz que mentiu quanto ao timing das negociações, entre outros detalhes, para ir de encontro à "mensagem política" de Trump.

Este caso remete para uma declaração que Cohen prestou a um comité do Congresso, dizendo que a empresa do, na altura futuro, presidente, que procurou realizar um projeto de uma Trump Tower em Moscovo durante as primárias dos republicanos. No entanto, o plano inicial seria abandonado "por uma série de razões de negócios".

Entre várias declarações que agora veio rectificar, está a informação de que todas as discussões quanto ao projeto da Trump Tower na Rússia, teriam cessado em janeiro de 2016, quando na verdade continuaram até junho desse ano. Cohen admitiu também agora que estava a negociar com Felix Sater, um empresário com grandes ligações políticas em Moscovo, e que enviou um email ao presidente russo, Vladimir Putin, como parte do acordo.

As negociações, segundo Cohen, começaram já Trump tinha declarado a sua candidatura e só terminaram não por incompatibilidade política mas quando foi determinado que o projeto não era fazível. Numa nota comprometedora para o presidente dos EUA, o advogado disse no seu depoimento que Trump estava a par das negociações, chegando até a assinar uma carta de intenção.