Num rascunho do testemunho que vai prestar, enviado previamente a alguns meios de comunicação social norte-americanos, incluindo o The New York Times, Michael Cohen acusa o presidente dos Estados Unidos de ser “racista” e “burlão” e acrescenta que Trump “é um engano”.

Cohen foi condenado a três anos de prisão no final do ano passado pelas atividades que desempenhou na campanha eleitoral de Donald Trump em 2016 e deve começar a cumprir a sentença de cadeia efetiva a partir do próximo mês de maio.

Hoje, o ex-advogado do chefe de Estado norte-americano vai começar a testemunhar perante o Comité de Supervisão e Reforma da Câmara Baixa.

Trata-se da única sessão pública de um total de três audições no Congresso, em Washington.

Na declaração que está a ser antecipada pela imprensa, Cohen revela que Trump sabia que o colaborador Roger Stone – que também já foi processado – estava em contacto com a organização Wikileaks no sentido da publicação das mensagens de correio eletrónico do Partido Democrata durante a campanha presidencial de 2016.

“Poucos dias antes da Convenção do Partido Democrata, eu estava no gabinete de Trump no momento em que a secretária anunciou que Roger Stone estava ao telefone. Trump colocou a conversa em ‘alta voz’. Stone disse a Trump que tinha acabado de falar com Julian Assange”, refere Cohen no testemunho que vai apresentar no Congresso.

Na conversa, Assange, fundador do Wikileaks, terá dito a Stone que dentro de “um par de dias” ia conseguir obter as mensagens de correio eletrónico que iriam “prejudicar a campanha de Hillary Clinton”.

Michael Cohen refere igualmente no mesmo documento admitir que mentiu anteriormente perante o Congresso sobre os negócios de Trump na Rússia.