O juiz do Supremo Tribunal de Justiça, Santos Cabral, durante a apresentação do pedido de libertação imediata (habeas corpus) por parte dos advogados do ex-primeiro-ministro José Sócrates, João Araújo e Pedro Delille, no Supremo Tribunal de Justiça em Lisboa, 16 de março de 2015. Sócrates está detido no Estabelecimento Prisional de Évora desde novembro do ano passado, indiciado por crimes de fraude fiscal qualificada, corrupção e branqueamento de capitais. ANTÓNIO COTRIM/LUSA

