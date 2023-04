Fonte do gabinete da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS) adiantou à Lusa que a médica e ex-ministra da Saúde nos executivos de José Sócrates foi escolhida para assumir funções como provedora da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), devendo iniciar funções em 01 de maio.

A mesma fonte acrescentou que o despacho de nomeação já foi aprovado e assinado.

Ana Jorge preside à frente da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) desde 2021, onde teve como objetivo dar relevo à área da saúde mental, sobretudo em relação à doença mental crónica, com respostas enquadradas na Rede Nacional de Cuidados Continuados para crianças, adolescentes e adultos.

Antes de assumir funções na CVP foi, entre 2016 e 2021, coordenadora da Unidade de Missão do Hospital da Estrela, da SCML.

A médica pediatra foi ministra da Saúde nos XVII e XVIII governos constitucionais, deputada e gestora de várias instituições de saúde e da economia social.

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, vai ser ouvida na quarta-feira, na Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, sobre o estado dos órgãos sociais e das contas da SCML.