O ex-Presidente da Bolívia Evo Morales ameaçou hoje bloquear as estradas do país se for detido para prestar declarações num alegado caso que o envolve em tráfico de pessoas e violação de uma menor.

“Temos que nos mobilizar”, incitou Morales quando discursava para apoiantes na cidade de Sacaba, num ato comemorativo do Dia da Descolonização. O apelo surge depois de dirigentes de organizações sociais que defendem Morales terem ameaçado com um bloqueio nacional das estradas se for emitido um mandado de detenção contra o ex-Presidente. “Pacto de Unidade e outras organizações sociais não se enganam em ir a uma grande mobilização. Para nos respeitar, o Governo tem a obrigação de respeitar o povo boliviano”, afirmou Evo Morales. Segundo uma denúncia que chegou ao Ministério Público boliviano, o antigo Presidente terá cometido os crimes de tráfico de pessoas e violação de uma menor, com a qual terá tido um filho. Morales tinha que depor na sexta-feira perante o Ministério Público de Tarija, cidade onde os alegados crimes terão ocorrido, mas não compareceu e a defesa apresentou uma justificação legal. O Ministério Público anunciou que iria emitir um mandado de detenção contra Morales, para o obrigar a depor, mas ainda não executou a ordem.