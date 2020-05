A libertação decorre de uma decisão do Tribunal da Relação do Porto que anulou o despacho de um juiz de instrução criminal (JIC) do Porto para se julgar em separado o ex-presidente do TPNP.

Melchior Moreira volta, deste modo, a integrar o conjunto de 29 arguidos do processo principal Éter, sobre alegada viciação de procedimentos de contratação pública em torno da entidade de turismo do Norte, atualmente em fase de instrução.

O prazo de prisão preventiva do antigo responsável pelo turismo nortenho terminou em 24 de fevereiro, mas, para evitar a sua libertação nessa data, um JIC determinou, em despacho de 22 de janeiro, que Melchior Moreira seria julgado autonomamente.

No despacho agora rejeitado pela Relação do Porto, o JIC reconheceu que estavam esgotados todos os prazos de prisão preventiva, mesmo tratando-se de um caso declarado de especial complexidade, e admitiu que a separação do processo foi um expediente processual para evitar a libertação do arguido.

“Recorri deste despacho e o Tribunal da Relação deu-me razão”, afirmou o advogado Amílcar Fernandes, que sublinhou o facto de, ainda assim, não se ter evitado que o seu cliente cumprisse mais quase três meses de prisão preventiva do que o permitido.