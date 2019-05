Os três antigos chefes de Estado estão integrados num painel subordinado ao tema “Socialismo do século XXI: Lições da América do Sul?” e que conta ainda com a moderação do jornalista Miguel Otero, diretor do jornal El Nacional, um grande opositor do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e que se encontra exilado em Madrid.

“Os casos de socialismo democrático da América Latina são os mais recentes exemplos dos perigos da promessa socialista. Será que a teoria socialista alguma vez se poderá materializar numa experiência política de sucesso?”, é uma das questões que os ex-líderes políticos sul-americanos vão debater nas conferências organizadas pela Câmara Municipal de Cascais.

Luis Alberto Lacalle foi Presidente do Uruguai entre 1990 e 1995. Jorge Quiroga comandou os destinos da República da Bolívia entre 2001 e 2002. Carlos Mesa foi também Presidente da Bolívia entre 2003 e 2005.

As Conferências do Estoril são um evento de discussão política promovido pela Câmara Municipal de Cascais e este ano decorrem entre 27 e 29 de maio.