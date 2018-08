As denúncias contra Salmond, o antigo dirigente independentista que em 2014 levou a Escócia ao limiar da independência com um referendo, foram tornadas públicas pelo jornal britânico Daily Record, na edição de 24 de agosto.

De acordo com o mesmo jornal, as acusações dizem respeito à sua conduta em 2013, durante o seu mandato como líder do Governo escocês (2007-2014), e terão sido apresentadas por dois ex-membros da sua equipa.

Depois de uma investigação interna, o atual Governo escocês, liderado pelo independentista Nicola Sturgeon, do Partido Nacional Escocês (SNP), denunciou o caso à polícia.