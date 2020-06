As notas dos alunos do ensino secundário nos exames nacionais de 2019 subiram em relação ao ano anterior e as raparigas voltaram a ter melhores desempenhos, segundo uma análise realizada pela Lusa tendo por base dados solicitados ao Ministério de Educação.

As alunas tiveram uma média de 11,27 valores nos exames enquanto os rapazes tiveram 11 valores, o que representa uma melhoria de cerca de duas décimas em ambos os casos em relação ao ano anterior.

Também na avaliação feita pelo professor ao trabalho do aluno ao longo do ano (classificação interna final), as raparigas tiveram mais sucesso, já que a média de todas as notas foi de 14,1 valores enquanto a média dos rapazes foi de 13,6 valores.

A classificação interna foi, sempre, mais alta do que os resultados dos exames, à exceção de Matemática B, segundo a análise da Lusa que teve em conta as 17 disciplinas com mais provas realizadas.