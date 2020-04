“Usámos os esporos bacterianos como agente modelo da descontaminação e como estamos no espectro mais resistente, se destruímos este microrganismo, matamos todos os outros”, sublinhou.

A equipa irá criar um “isolador”, ou seja, uma “caixa estanque, transportável, integrada com o sistema de descontaminação e de ventilação que vai permitir a remoção também do agente descontaminante”, adiantou.

O contrato entre a FTC e a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que lidera o consórcio criado para pôr o projeto em prática, vai ser assinado no próximo dia 27, e tem a duração de dois meses, no valor de 29.500 euros, disse o major veterinário Wilson Antunes.

O militar destacou ainda que o fator ambiental foi determinante na decisão de avançar com o projeto: “Nestes meses de pandemia, os consumos em plástico dispararam, em fabrico de equipamentos de proteção individual, sejam máscaras, viseiras e fatos”, materiais de usar e deitar fora, aumentando também a produção de resíduos.

Se a “descontaminação a seco” resultar como os investigadores esperam e for possível a comercialização do produto, “reduz-se a pegada ecológica” do combate à pandemia de covid-19, frisou.

O consórcio foi promovido pelo Laboratório de Defesa Biológica da Unidade Militar Laboratorial de Defesa Biológica e Química, com o apoio do IAPMEI [Agência para a Competitividade e Inovação] e o Hospital das Forças Armadas, onde será testado o protótipo, na fase final do projeto.

A equipa, que integra ainda o Centro de Investigação da Academia Militar, a Delox, a empresa Fardas 3B, e o Instituto Dom Luiz, da Universidade de Lisboa, “detém todas as valências necessárias para a síntese do descontaminante, desenho, produção e testagem dos protótipos à escala laboratorial e operacional”, adiantou o Exército.