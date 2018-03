As Forças Armadas e agentes das policias civil e militar do Brasil realizam hoje uma grande operação na zona norte do Rio de Janeiro que envolve quase 4.000 elementos das forças de segurança.

Segundo informações das autoridades locais, 3.400 elementos das Forças Armadas, 150 policias militares e 350 policias civis do Rio de Janeiro estão envolvidos na operação na comunidade do Lins de Vasconcelos, a maior já realizada após o decreto de intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro.

A autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, que liga as zonas norte e oeste da capital ‘carioca’, também foi interditada nos dois sentidos desde o início da manhã.

Segundo informações da imprensa local, pelo menos sete pessoas foram já detidas nesta operação.

As forças de segurança que atuam no Rio de Janeiro também realizaram desde hoje uma inspeção em três unidades de operações especiais da Polícia Militar.

As Forças Armadas do Brasil lideram desde fevereiro as ações destinadas a combater a onda de violência no Rio de Janeiro.