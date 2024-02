De acordo com o Exército, “durante os últimos dias” foram “planeados e executados” vários “assassinatos seletivos” em Gaza especificando que, na quarta-feira, foram “eliminados cerca de 15 terroristas do Hamas”, incluindo um membro da ala de segurança do grupo e “terroristas que participaram nos ataques de 7 de outubro”.

Segundo as informações militares os aviões de combate da Força Aérea de Israel atacaram vários pontos em Gaza na quinta-feira “em apoio às forças terrestres” e que “foram destruídas numerosas infra estruturas subterrâneas, “bem como edifícios e posições da organização terrorista Hamas”.

O Exército israelita sublinhou ainda que durante as últimas 24 horas foram efetuados ataques contra o centro da Faixa de Gaza em que morreram “um comandante” do Hamas e “um esquadrão terrorista” foi eliminado num ataque de um navio da marinha de Israel.

Por outro lado, as Forças de Defesa de Israel referiram-se também a “novos combates na cidade de Khan Yunis”, no sul do território, um dos pontos mais afetados pelos confrontos das últimas semanas.

O Exército israelita lançou a ofensiva contra Gaza na sequência dos atentados do Hamas de 7 de outubro de 2023, que fizeram 1.200 mortos e 240 feridos.

Segundo as autoridades palestinianas 28.500 pessoas morreram na sequência da retaliação israelita em Gaza.