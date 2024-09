O exército israelita anunciou oficialmente o assassinato do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah. O líder do grupo militante apoiado pelo Irão por 32 anos terá sido alvo dos ataques de sexta-feira em Beirute.

Na sexta-feira, Israel bombardeou o “quartel-general” do Hezbollah na zona, visando o líder do movimento, Hassan Nasrallah, noticiaram vários canais de televisão israelitas. Uma fonte próxima do grupo islamita afirmou na altura que Nasrallah não sofreu ferimentos. Contudo, o Hezbollah não fez qualquer anúncio oficial. Agora, o exército israelita vem confirmar a morte do líder do Hezbollah, através de uma publicação na rede social X. "Hassan Nasrallah não poderá mais aterrorizar o mundo", pode ler-se. “Hassan Nasrallah está morto”, declarou também o porta-voz do exército, tenente-coronel Nadav Shoshani, nas redes sociais, citado pela agência francesa AFP. Um outro porta-voz do exército, o capitão David Avraham, confirmou ainda à AFP que o líder do Hezbollah foi eliminado.